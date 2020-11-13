مصري يبتكر بديلا لنظام "GPS" ويتوج بثاني أفضل بحث في العالم

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة "dmc" الفضائية، تقريرًا عن الدكتور حمادة رزق، الذي ابتكر نظام ملاحة أو "GPS" في المولات، وحصل على المركز الثاني في فئة أفضل بحث في العالم.

وأشار التقرير إلى أن البحث حاز على إعجاب دولة اليابان، وقررت حكومتها أن تدعمه.

وأوضح أن البحث واحد من اثنين شارك بهما "رزق" في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية في واشنطن، وحصل أحدهما على المركز الثاني في فئة أفضل بحث علمي في التخصص على مستوى العالم.

وقال "رزق" في تصريحات نشرها التقرير، إن هذا المشروع لدعم العملية الشرائية والاقتصاد بشكل عام، وبدأ اقتراح أفكار جديدة، وصمم نظاما يستطيع تتبع الأشخاص داخل المولات والقطارات، والحكومة اليابانية قررت دعم المشروع واستكماله وتطبيقه الفعلي في المولات لزيادة حركة المبيعات.

وأضاف العالم المصري، أن المشروع كان يهدف إلى تتبع حركة الناس في المولات، ولكن بقابلية أوسع للتطبيق، ويمكن تطبيقه في البلاد كاملة، وصمموا جهازا متخصصا لهذا الشأن، وهو يعتبر أكثر دقة من الـ"GPS"، ويعالج أخطاءه ومشكلاته، ويقدم بيانات دقيقة عن حركة الأشخاص داخل المباني، وهذا يعطي الدولة إمكانية لدفع اقتصادها، وعند تطبيقه في 5 مولات كانت النتائج مبهرة، في نتيجة المبيعات، وبالتالي قررت الحكومة في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا دعم المشروع لزيادة حركة المبيعات، وأيضا تعقب المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم في المباني.

ولفت التقرير إلى أن "رزق" أشرف على دراسة لطالبين بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، وحصلا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، على مستوى العالم، حيث قدما حلا لتحديد الأدوار المختلفة اعتمادا على الإشارات اللاسلكية، وليس إشارات الوايف إي.

وأكد أن تطبيق هذا البحث في مصر، سيكون واعدا كبديل لـ"GPS"، داخل القطارات والمباني.