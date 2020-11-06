أحمد فايق: الدنمارك اكتشفت أن حيوان المينك ينقل كورونا للإنسان

قال الإعلامي أحمد فايق، إن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيشهد انفجارا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأن ما يحدث غير مسبوق، والوضع سيزداد سوءا، لأن الفيروس أصبح لديه قدرة أكبر على الانتشار، بالرغم أنه لم يتحور بالشكل المخيف.

وأضاف "فايق" خلال تقديم برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن هناك دراسة اكتشفت أن الموجة الثانية من فيروس كورونا وراءها طفرة في إسبانيا، وتوجد مزرعة في شمال إسبانيا، كانت السبب وراء 90% من الإصابات في إنجلترا و80% من الإصابات في إسبانيا و40% في سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن هذه المزرعة قد تكون المسؤول الأول عن الموجة الثانية في هذه الدول.

وأشار إلى أن الدنمارك بدأت في إغلاق الكثير من المدن نتيجة لأنهم اكتشفوا أن حيوان المينك ينقل الفيروس إلى الإنسان، وهذا ثبت علميا، لذلك اعترفت الحكومة الدنماركية به بشكل علمي واضح، لافتًا إلى أن هذا يبين أن انتشار الفيروس مخيف واللقاح أصبح ضرورة لإنقاذ حياة البشرية.

وأوضح "فايق" أن ألمانيا تستعد لإقامة 60 موقعا لإعطاء المواطنين لقاح فيروس كورونا، لكنها لم تحدد موعد ذلك، كما أن الباحثين في كوريا الجنوبية وجدوا أن الأطفال من سن 10 لـ 19 سنة هم أكثر وسيط ينقل فيروس كورونا.

وأكد أن نظرة الحكومة المصرية كانت هادئة في التعامل مع فيروس كورونا، لكن خلال الأسبوعين الماضيين أصبحت التحذيرات بشكل أوضح، نتيجة لوجود زيادات طفيفة في الإصابات، وهو ما يتبعه ضرورة الالتزام، لافتا إلى أن الالتزام والبحث العلمي طريقان يسيران بالتوازي.