أحمد فايق: الجيش الألماني حدد 60 موقعا سريا لنقل لقاحات كورونا إليها

قال الإعلامي أحمد فايق، إن وباء كورونا يهدد الملايين في كوكب الأرض، وينتشر بسرعة كبيرة جدًا في أوروبا وأمريكا، كما بدأت الإصابات تزداد في مصر بشكل طفيف مؤخرًا.

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن مجلة بيزنيس إنسايدر، أعلنت أن الجيش الألماني حدد 60 موقعًا سريًا في ألمانيا لنقل لقاحات كورونا إليها، وسيتم استخدامها في توزيع اللقاح الألماني على الشعب الألماني، وأن الجيش سيبلغ الحكومة الفيدرالية في 10 نوفمبر بأماكن هذه المواقع، وسيجرى حفظ اللقاح في درجة حرارة 80 تحت الصفر.

وتابع، أن ألمانيا تشتهر بالجودة الفائقة، وعندما تعلن عن شيء فهي تكون جاهزة، وبالتالي فإنها تجهز نفسها لمنح مواطنيها التلقيح ضد فيروس كورونا.

بدوره قال الدكتور هاني الطير جراح العظام العالمي بألمانيا: "قرأنا هذا الخبر أيضًا في جريدة بيلد، وذهبت إلى نفس ما ذهبت إليه مجلة بيزنيس إنسايدر حيث ستنقل لقاح كورونا إلى 60 موقعًا لتطعيم الألمان وغيرهم من المتواجدين على الأراضي الألمانية".

وأردف: "يوم الثلاثاء المقبل سيجرى عقد اجتماع لتحديد مراكز التطعيم، حيث جرى تجهيز بعض المراكز مثل المركز الذي بني في هامبورج، وسيجرى عقد اجتماع آخر بعدها بـ 3 أيام بين وزيرة الصحة ورابطة أطباء التأمين الصحي لمعرفة آلية تطعيم المواطنين ولم يجر التوصل إلى هوية من سيحصلون على التطعيم، حيث يحدد كل من معهد روبرت جوخ ومجلس الأخلاقيات والأكاديمية الوطنية للعلوم سيحددون أول مجموعة من المواطنين سيحصلون عليها".

وأشار، إلى أن حكومة الولايات ستشتري اللقاح، وستنشئ مراكز للتطعيم، وستساعد الحكومة الفيدرالية الألمانية في إنشاء هذه المراكز، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان نقلة نوعية كبيرة للبحث العلمي في ألمانيا، وبخاصة أن اللقاح مر بمراحل كثيرة وجرى تجربته على حيوانات المعامل ومر بالمراحل الثلاث المعروفة، ونتائج المرحلة الثالثة مذهلة جدًا.