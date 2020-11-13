التفاصيل الكاملة لانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل: بنحضر أوراق الطلاق

بعد 8 سنوات من الزواج، أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، تلك الزيجة التي تكللت خلال تلك الفترة بانجاب 3 اطفال ابنتين وطفل بعد ايضاح سبب محدد.

وفاجأت بسمة بوسيل الجميع قبل قليل بخبر عبر استوري صفحتها بانستجرام، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة علشان مش فارقلي أي صور.

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

التعارف الأول

المقابلة الأولى بين تامر حسني وبسمة بوسيل كان خلال برنامج المواهب الغنائية ستار أكاديمي في نسخته السادسة عام 2009 والتي أحرزت فيها بسمة المركز الثاني، ليقرر تامر دعمها والغناء معها دويتو غنائي في ألبوم اللى جاي أحلى الذى صدر عام 2011 بأغنية "ماتسألنيش"، وخرجت وقتها بسمة في تصريحات قالت إن صاحب الفضل الأول والأخير عليها هو تامر واعتبرته قدوتها ومثلها الأعلى ونفت الأخبار التي انتشرت حول زواجهم عرفيا.

الزواج

زواج تامر حسني وبسمة بوسيل، كان مفاجأة لعشاق نجم الجيل، حيث إن الزواج كان مفاجأة وأعلنه تامر صباح يوم 30 من أغسطس عام 2012 بدون أي مقدمات، ونشر عقد زواجه منها بدون التصريح بقصة حبه منها، لدرجة أن البعض توقع بأن الزيجة كانت سرية ثم أصبحت رسمية.

سرد تامر حسني، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC"، قصة معرفته وغرامه ببسمة قائلا :" قابلتها لأول مرة خلال حفل غنائي في المغرب، وكانت هي قد وصلت إلى المراحل النهائية في برنامج المواهب ستار أكاديمي في نسختها السادسة، ونجح عدد من المشركين بيننا في أن يقابلونا ببعضنا البعض".

وأضاف: "كانت بتتعامل مع صوري كأني خطيبها أو زوجها في المستقبل منذ صغرها وورتني كراسة فيها كلام حب ليا".

وتابع: "كنت ساعتها في الزحمة ومعرفتش أشوفها كويس، واتضح بعد كده أنها اتجهت للأغاني عشان تقرب مني والغناء معي، وأنا بحب صوتها جدا والأغاني بتاعتها معروضة حتى الآن".

ورغم أن تامر حسني من أكثر الفنانين الذين أحيوا أفراح النجوم والمشاهير، إلا أنه لم يقم حفل زفاف وكان زفافه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شرط الزواج

قصة حب تامر وبسمة جعلت الاثنين يتفقان على أمر لا يقبله إلا من يفضل حبيبه على الدنيا كلها، حيث اتفق تامر مع زوجته على عدم العمل في المجال الفني والابتعاد نهائيا عن الأضواء والشهرة، وهو ما جعله يتفق مع المنتج محسن جابر الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية على عدم طرح ألبوم بسمة الذي كان من المفترض طرحه خلال أسابيع قليلة من إنتاج شركة مزيكا وهو الألبوم الذي صنعه تامر بالكامل داخل الأستوديو الخاص به في منزله وأشرف على كل تفاصيله عندما قرر أن يتبنى موهبة بسمة قبل أكثر من عام ونصف العام؛ وبالفعل وافق جابر على عدم طرح الألبوم واحترام إرادة تامر بإبعاد زوجته عن دنيا الأضواء.

الانفصال الأول

الانفصال الذي أعلنت عنه بسمة اليوم، لم يكن الأول في حياة تامر وبسمة، فمن قبل أعلن تامر انفصاله عنها بالتحديد في أبريل 2014 في خبر نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن تامر حسني، وبعدها بأيام حاول تامر نفي الخبر ولكنه أكد فيه على أن هناك مشاكل أسرية قوية بينه وبين بسمة فهمت بطريق الخطأ على أنها انفصال.

الأولاد

رُزق تامر حسني وبسمة بوسيل خلال رحلة زواجهما 3 أطفال هم، تاليا التي جاءت للحياة بعد أشهر من الزواج وبالتحديد عام 2013، وأمايا عام 2015، والنهاية كانت بابنه آدم عام 2018، وتامر لا يحب كثيرا إظهار أولاده في وسائل الإعلام.

الظهور الأخير

الظهور الأخير لبسمة مع تامر حسني كان منذ أشهر قليلة وبالتحديد أثناء الاحتفال بأغنيته الجديدة "اختراع" في شهر سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقة بينهما تتدهور، ويعود السبب الرئيسي لذلك في عدم وجود تفاهم بين الاثنين، وعدم انصياع تامر لطلبات زوجته.