7 معلومات عن بسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، انفصالها عن المطرب تامر حسني، من خلال نشر "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام" قالت فيها: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

ويستعرض "الوطن" أبرز 7 معلومات عن بسمة بوسيل كالتالي:

- مصممة أزياء ومغنية مغربية.

- شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، ووصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني.

- تزوجت من تامر حسني في عام 2012.

- أنجبت من تامر حسني ثلاثة أبناء، بنتين تاليا وأمايا، ونجلهما أدم عام 2018.

- قدمت مع تامر حسني "دويتو" بأغنية "متسألنيش".

- قبل مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، تقدمت للدراسة في كلية الطب بفرنسا ولكنها تراجعت وتقدمت للمشاركة في البرنامج

- عُرف عن الفنان تامر حسني غيرته الشديدة على زوجته، ما جعله يتخذ قرارا باعتزالها الغناء بعد الزواج.

يذكر أن الفنان تامر حسني قد أعلن خبر زواجه من بسمة في الساعات الأولى من صباح الخميس 30 أغسطس 2012، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب تامر في الفيديو لمحبيه أن قصة الحب بدأت بينه وبين زوجته كعلاقة عمل تحولت لصداقة ثم حب.