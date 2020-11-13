محمد ثروت يحكي كواليس صورته مع سمير غانم: "الجاد فازر بتاعي"

قال الفنان محمد ثروت، إنه وأثناء مشاركته العمل مع الفنان الكبير عادل أمام، كان الدور الذي سيلعبه مهم، وحال سقوطه كان سيتم تغييره، مؤكدًا أنه حاول جاهدًا الاستمتاع بالعمل حتى لا يخاف ويؤدي الدور على أكمل وجه: "دخلت قولت جمل كتير وساعتها قال عليا ده عفريت".

وأضاف "ثروت"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن والده كان لاعب منتخب مصر في القرص الدوار وحافظ في بقاء اللقب في مصر لسنوات عدة، وعندما عاد من السعودية وهو في سن الـ10 سنوات فاجأه والده واصطحبه للقاء الفنان سمير غانم والتقاط صورة معه بعد مشاهدتهما مسرحية "فارس بني خيبان".

وأوضح، أنه وأثناء حضوره المسرح كان دائما ما ينظر للفنان سمير غانم، وبعد انتهاء العرض تم دخوله ووالده إلى غرفة الكواليس، وفيها التقط صورة مع الفنان القدير، وبات يسأل والده بشكل دائم ومتكرر أين الصورة التي التقطها مع "غانم"؟: "ده الجاد فازر بتاعي".

وكان قال الفنان محمد ثروت إنه يحب الفن بصفة عامة، الرسم، كما يعشق سماع الأغاني، مشيرًا إلى أنه حاول العزف ولكن الشيء الذي وجهه للتمثيل هو اكتشافه بأنه يستطيع رسم الشخصيات بنفسه على الشاشة وأنها ستظل موجودة ومحفوظة.

وأضاف "ثروت"، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي: "الدنيا على طول بتضحكلي، وأنا أعتقد أن كل شيء بيد الله، وكل إنسان له قدر عليه السير فيه، وكل اللي إحنا فيه ده فيلم، ومحدش عارف نهايته إيه".

وعن مقارنته بالفنان بيومي فؤاد، وانتشاره الكبير في الأعمال الفنية، قال: "ده شرف ليا، وأنا في النهاية ممثل واللي بيتحسب في الآخر عملت كام مسرحية أو عمل فني، ولازم كل واحد يكون عنده رصيد، والفنان إسماعيل ياسين مات وهو عنده 340 فيلمًا، وعندما يحاول الإنسان النجاح في عشرة أعمال سينجح في 8 منها، ولكن إذا حاول في 3 أعمال سينجح في واحد فقط".