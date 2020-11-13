عاجل.. الشرطة الكندية تحاول تحرير رهائن في شركة فرنسية بمونتريال

طوقت الشرطة الكندية، منطقة بالقرب من وسط مدينة مونتريال، اليوم الجمعة، وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من المواطنين الابتعاد، وقالت إن "هناك عملية جارية".

وتركز العملية على مكاتب شركة "يوبيسوفت" الفرنسية، لصناعة ألعاب الفيديو، في مونتريال.

وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال، على تويتر، اليوم: "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من المواطنين تجنب المنطقة"، مضيفة أنها "تتحقق حاليا من صحة المعلومات، وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقالت المتحدثة باسم "يوبيسوفت" هيذر ستيل، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".

وكانت الشرطة الكندية قالت، مساء اليوم الجمعة، إنها تتعامل مع حادث لاحتجاز رهائن في مقر شركة "يوبيسوفت" في مدينة مونتريال. وأوضحت أنها لم تتلق بعد تقارير حول وقوع إصابات خلال الحادث.