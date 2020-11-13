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ترامب يعد الأمريكيين بتوفير لقاح كورونا: لن نعود للإغلاق العام

كتب:

محمد عزالدين
11:58 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
ترامب

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركة "فايزر" فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90%، متابعا: "مافعلناه كان سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات مع إدارة أخرى، وقمنا بعمل رائع في المواجهة مع كورونا وتطوير اللقاحات"، واعدا الأميركيين بتوفير لقاح كورونا في أسرع وقت.

وأضاف "ترامب" خلال كلمة له، إن لقاحات وعقاقير واعدة ستطرح قريبا لمواجهة كورونا، متابعا: "حققنا نجاحا كبيرا في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات بكورونا، ونعمل على أن يكون هناك استعمال طارئ لاستخدام اللقاح وسنعمل على توزيعه بعد المصادقة عليه".

وأشار إلى أن اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا، متابعا: "بعد المصادقة على اللقاح سنقوم بتوزيعه، هذا اللقاح يأتي من أعظم الشركات في العالم، واقتصادنا يتعافى وسنواصل مكافحة الفيروس".

وتابع: "سوق الأسهم الأمريكية حققت أرقاما قياسية خلال فترة إدارتي"، واعدا الأمريكيين بعدم اللجوء للإغلاق العام بسبب كورونا.

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