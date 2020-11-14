ترامب يعلن فوزه بولاية بنسلفانيا.. و"تويتر" يكذبه: معلومات مغلوطة

قال الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إنَّه فاز في الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، وفقًا للدستور الأمريكي.

وكتب ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لم يسمح بمشاهدة 700 ألف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا وبيتسبرج، مما يعني، استنادًا إلى دستورنا العظيم، أننا فزنا بولاية بنسلفانيا"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووضع موقع "تويتر" تحذيرًا على التغريدة يشير إلى أنَّ نتائج فرز الأصوات في الانتخابات مختلفا عن ما نشره ترامب، حيث إن فعليًا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا.

في وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية دعوى قضائية للحزب الجمهوري تطالب بإبطال ما يقرب من 10 آلاف بطاقة اقتراع وصلت في وقت متأخر إلى ولاية بنسلفانيا.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأعلن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات. وهنأه العديد من رؤساء الدول.

بدوره ترامب، ادعى أنَّ الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

أعلنت شركة محاماة أمريكية، أمس الخميس، انسحابها من الدعوى الفيدرالية التي رفعتها نيابة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، على خلفية اتهامات بوقوع تزوير في فرز الأصوات، خلال نوفمبر الجاري.

وأوضحت شركة "بورتر رايت موريس آند آرثور"، أنَّها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الجهة المدعية أي حملة الرئيس ترامب، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأكدت الشركة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أكد أنه من الأفضل ومن مصلحة الدعوى أن تقوم بهذا الانسحاب.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذا الانسحاب يأتي بعد يوم واحد فقط من مقال كشفت فيه عن وجود خلاف داخلي عميق في الشركة بشأن تبني هذه الدعوى.