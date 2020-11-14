عمرو أديب عن رفض ترامب تسليم السلطة: "بلد شبه جمهوريات الموز"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جو بايدن أصبح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيصبح رئيس البلاد عندما يتم اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "ترامب ومعه مجموعة من الجمهوريين مازالوا مقتنعين أنه الفائز، وأول أمس أعلنت الإدارة المسؤولة عن الانتخابات الأمريكية، أن الانتخابات كانت نزيهة.. اديني عقلك، إن في يوم كان حد هيتكلم على أمريكا ويقول كلمة نزيهة.. الست نزيهة توصل أمريكا".

وتابع: "يا جماعة إحنا شايفين بلد شبه جمهوريات الموز، فيه رئيس تم انتخابه ورئيس تاني مش عاوز يمشي، هذا الأمر لم يكن يحدث في أي ولاية أمريكية، لكن الوضع من أغرب ما يمكن".

وواصل: "أبو حنان مازال رئيسًا حتى يناير، ومكناش نتوقع إن أمريكا بلد السياسة والصحة يجرى فيها كده، ودي حاجة غريبة جدًا".

وفي سياق آخر توقع عمرو أديب، أن أكثر من شركة ستنتج لقاح كورونا ولن يقتصر الأمر على شركة فايزر: "من هنا حتى يناير القادم العالم سيشهد تداول 4 أو 5 لقاحات لكورونا"، مشددًا على أهمية غسل اليدين وارتداء الكمامة.

وأوضح أن أرباح شركة فايزر الأمريكية بلغت العالم الماضي 16 مليار دولار بما يقدر بنصف موجودات البنك المركزي المصري، حيث تعاونت مع شركة ألمانية أسسها رجل تركي الأصل وزوجته من أجل إنتاج لقاح كورونا: "لقاح فايزر هو بداية هامة جدًا لنهاية كابوس كورونا".