مصرع 2 أحدهما طفلة وإصابة 41 في تصادم أتوبيس وملاكي بقنا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، أحدهما طفلة، وأصيب نحو 41 آخرين، في تصادم مروع بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة ملاكي، على طريق الأقصر الصحراي، أمام قرية "الطويرات"، بدائرة مركز قنا، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وذلك وفق حصيلة أولية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس محمل بالركاب وسيارة ملاكي، على طريق "قنا -الأقصر" الصحراوي، أمام قرية "الطويرات"، وأسفر الحادث عن وفاة رجل وطفل، وإصابة 41 آخرين.

وعلى الفور، تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف، تولت نقل 39 مصاباً إلى مستشفى قنا العام، بينما تم تقديم الإسعافات اللازمة لاثنين من المصابين في موقع الحادث، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود عدد من المصابين في حالة خطرة.

وكشفت مصادر طبية عن أسماء المصابين، وهم: "ميلاد جوزيف إبراهيم"، 35 سنة، و"جيرين نصر سفين"، 23 سنة، و"عماد عدلي سمعان"، 42 سنة، و"رنا مجدي فهمي"، 26 سنة، و"كورلس ناجح راشد"، 32 سنة، و"منى نعيم فتوح"، 60 سنة، و"جوفير راضي صادق"، 5 سنوات، و"توماس حسني سليم"، 19 سنة، و"ناصر سعد عبد الملاك"، 35 سنة، و"نيرمين فايز منسي"، 17 سنة، و"أبنوب فايز منسي"، 30 سنة، و"هناء مجلع جرجس"، 55 سنة، و"هناء ربيع راجي"، 61 سنة، و"ياسمين ربيع حسب الله"، 28 سنة.

كما ضمت قائمة المصابين كلاً من: "مروة عبد المنعم أمين"، 16 سنة، و"يزن كورلس أمين"، سنتين، و"كرولس زكريا دانيال"، 29 سنة، و"ريهام مصري عدلي"، 29 سنة، و"آدم هاني عياد"، 6 سنوات، و"ماريا راضي صادق"، 10 سنوات، و"حنان سعد عبد الملاك"، 35 سنة، و"هناء وليم عياد"، 44 سنة، و"كريستين زكريا عياد"، 49 سنة، و"تيريزا نسيم تمساح"، 55 سنة، و"لويس مصري وليم"، 69 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "إيمون سليمان عياد"، 16 سنة، و"أنطنيوس يسري تواضروس"، 42 سنة، و"إيناس عادل متري"، 21 سنة، و"بولا يسري تواضروس"، 39 سنة، و"مجدي دنيال أيوب"، 50 سنة، و"نجدي نور أيوب"، 55 سنة، و"مريم مجدي دنيال"، 24 سنة، و"أبانوس مجدي دانيال"، 28 سنة، و"زيزي روماني صابر"، 17 سنة، و"نجوى سعد عبد الملاك"، 40 سنة، و"أندرو مجدي فهمي"، 65 سنة، و"سهير رزق الله صادق"، 60 سنة.

ونتج عن الحادث وفاة أحد المصابين بعد قليل من نقله إلى مستشفى قنا العام، كما لفظت طفلة تُدعى "آية محمد سلامة"، أنفاسها نتيجة إصابتها بنزيف في المخ، أثناء نقلها بالإسعاف.

وبحسب التحريات الأولية، فقد وقع الحادث بسبب اصطدام الأتوبيس، الذي كان يقل عدداً من الأقباط أثناء عودتهم من زيارة "دير الرزيقات"، في مركز أرمنت بالأقصر، إلى محافظة قنا، بسيارة ملاكي.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.