بينها مسجد النصر في العطيات.. افتتاح 4 مساجد في محافظة قنا

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، 4 مساجد تنوعبت ما بين جديدة وإحلال وتجديد في مراكز دشنا وفرشوط وبندر قنا، حيث افتتحت مسجد النصر بنجع العرب التابع لقرية "العطيات" في مركز دشنا، في حضور محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مجلس مدينة دشنا، وعدد كبير من الأهالي من القرية والقرى المجاور، فضلا عن حضور مرشحين في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب.

وألقى "الطراوي"، خطبة الجمعة في المسجد، حول مواقف رسول الله في الدعوة للتسامح ونبذ العنف، كما دعا المصلين إلى التحلي بالعلم ومواجهة الثقافات الهدامة التي تهدم اي مجتمع، وقال القائمون على المسجد، إن المسجد تم اعادة هدمه وبناءه من جديد بتكلفة تخطت 2مليون جنيه.

وقال "وكيل وزارة الأوقاف ، إن المديرية افتتحت اليوم 4 مساجد، هي "الوزير أبو سحلي" في مدينة فرشوط، إلى جانب صيانة وترميم مسجد الخليلية في بندر قنا، ومسجد النصر في نجع العرب بالعطيات وإحلال وتجديد مسجد العتيق بنجع النخلة في مركز فرشوط .

يذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت، اليوم الجمعة، 8 مساجد فى 3 محافظات ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 452 مسجدًا، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم تبلغ 8 مساجد في قنا، وأسوان وسوهاج.

ففي مديرية أوقاف أسوان افتتحت مساجد "عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري، العتيق – الخوى – الحجز بحري، وفي مديرية أوقاف سوهاج، مسجد آل على إبراهيم نجع أبو زقالى العسيرات، والشيخ منصور الشوكا – طما".

وفي سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مبلغ 43 مليون و878 ألف جنيه لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية، منها : (صيانة مبنى مديرية أوقاف الوادي الجديد، واستكمال مبنى أوقاف مديرية الجيزة )، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.