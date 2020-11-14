بعد قليل.. انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنَّه سيتمّ اليوم السبت، إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بعدد من المناطق، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد على 3 ساعات على الأكثر تبدأ من 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضاءهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص، وبالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية وذلك من خلال كل القنوات المتاحة وفى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات.

ضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة

ومن جهته، وجه المحاسب محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

الإدارة العامة لشبكات الدقي

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات الدقي: مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى المركز الدولي للزراعة خلف نادي الصيد شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى مجمع الهيئات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد الدقي، مبنى المبيدات الحشرية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى وزارى الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى الإصلاح الزراعي ومبنى تنمية المشروعات داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مركز البحوث الزراعية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى مركز الإرشاد الزراعي داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى تحسين الأراضي داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى داخل الهيئة العامة للمشروعات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد بالدقي.

الإدارة العامة لشبكات "أكتوبر 2"

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات أكتوبر 2 حي الأشجار من عمارة 40 إلى عمارة 53 حي الأشجار، من عمارة 20 إلى عمارة 43 حي الأشجار، من عمارة 27 إلى عمارة 36 حي الأشجار، من عمارة 8 إلى عمارة 23 حدائق أكتوبر.

الإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور: منطقة زنين شارع المصرف من شارع التحرير، وشارع إبراهيم السقاري من المصرف، وشارع الفرن من المصرف، وشارع صديق اللبان من شارع الحرية، وشارع الحرية ومتفرعاته، شارع جمال عبدالناصر، شارع خلف سنترال زنين من المصرف، شارع صديق اللبان من الحرية، سوق زنين شارع المصرف، مدينة النجوم شارع إبراهيم هريدي من المصرف، شارع عبدالفتاح يونس من المصرف، شارع فريد شوقي من المصرف، شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبدالناصر، شارع عبد الحميد السيد.

الإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

عزبة الشيخ فضل ومنطقة الإعلاميين بجبل برويش، وعزبة النور العياط منطقة الإعلاميين بالجبل برويش منطقة الجزيرة، شارع عيد نصر عزبة حسب الله العطف طراد النيل العياط، منطقة الموقف شرق البلد السعودية العياط، مزارع العطيفي أطفيح جبل القبابات، جزء من منطقة أبو علاء، وجزء من منطقة المصانع بعزبة السلام أطفيح، منطقة أبو عامر بمدينة الصف، المنطقة البحرية بقرية المنيا، منطقة عرب الودي بالصف، منطقة المحكمة بالصف.

الإدارة العامة للشبكات فيصل

شارع الملكة الرئيسي أمام شارع مسجد التيسير، شارع محمد حسن كمال من غالية غريب من الملكة الرئيسي، شارع محمد عبد القادر من الملكة، شارع ترعة عبدالعال ناصية شارع محمد أبو النور أمام مرور فيصل، شارع محمد حسن كمال من غالية غريب من الملكة، شارع محمد عبد القادر من الملكة، نهاية شارع جمعة زكي من شارع أدهم فتحي من الملكة، شارع معمل الطرشي بجوار شارع محمد عبد القادر من الملكة.

الإدارة العامة لشبكات بشتيل

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بشتيل: شارع داوود زكي، وشارع أهل السنة، وشارع ترعة السواحل، وشارع مختار سليمان، وشارع محمد السيد، والشارع التجاري، ومعهد الأبحاث، وشارع أبو بكر الصديق، شارع الثلاجة، ترعة السواحل، وشارع الوحدة وشارع المدينة المنورة ومدرسة النجاح، شارع نور الهدى وشارع الوحدة ترعة السواحل والمدينة المنورة وشارع زمزم وشارع ترعة السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكة شارع أبو بكر الصديق وشارع التجاري وشارع دسوقي إبراهيم وشارع محمد السيد وشارع عبد الحميد الأنصاري من ترعة السواحل.

الإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة: قرية السبيل مركز منشاة القناطر، منطقة وسط قرية الحسانين مركز منشاة القناطر شرق طريق مصر إسكندرية الكيلو 58 مصر إسكندرية.