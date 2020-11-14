ضبط 25 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج حملة مكبرة، خلال الساعات الماضية، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وأسفرت عن ضبط 25 قطعة سلاح، بالإضافة إلى ضبط عدد من المتاجرين بالمواد المخدرة، بحوزتهم كميات من "الهيروين" و"الحشيش".

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى ضرورة التواجد الأمني، وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك في الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، تضمنت ضبط 5 بنادق آلية، و5 بنادق "خرطوش"، و15 "فرد" صناعة محلية، و200 طلقة نارية، كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط 58 تذكرة لمادة "الهيروين" المخدرة، تزن حوالي 60 جراماً، ومبلغ مالي 2500 جنيه، وهاتف محمول، وذلك بحوزة "محمد أ. ك."، 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط 20 قطعة "حشيش"، تزن حوالي 150 جراماً، ومبلغ مالي وهاتف محمول حيازة "فهد م. ع."، 28 سنة، عامل ومقيم بمركز دار السلام، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، كما تم تنفيذ 1030 حكم قضائي بمختلف المراكز والأقسام.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.