الفنان أحمد صادق يجري عملية قلب مفتوح:إلى اللقاء إذا كان في العمر بقية

تعرض الفنان أحمد صادق لوعكة صحية، ويجري اليوم عملية قلب مفتوح وتغيير عدد من الشرايين التاجية.

وقبل دخوله إلى غرفة العمليات، كتب الفنان أحمد صادق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفى معية الله ورسوله، جراحة قلب مفتوح وتغير 4 شراين تاجية".

وطلب أحمد صادق من متابعيه دعواتهم له قبل إجراءه عملية جراحية، قائلًا: "دعواتكم، إلى اللقاء لوكان في العمر بقية".

وسبق وتعرض الفنان أحمد صادق في شهر أكتوبر الماضي إلى وعكة صحية، وكتب عبر حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: "ذبحة صدرية غير مستقرة، وانسداد في الشرايين التاجية، دعواتكم".

ومن أشهر الأدوار التي قدمها الفنان أحمد صادق، من خلال مسلسل "سوق العصر"، وتجسيده شخصية علي المغازي، والذي يعد من أقوى الأعمال التي عرفته بالجمهور، والمسلسل بطولة محمود ياسين، وأحمد عبدالعزيز، ونهال عنبر، وكمال أبورية، وسيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وإخراج هاني إسماعيل عام 2001.

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيهات الفنان أحمد صادق "ليالي الحلمية"، و"السبنسة"، و"الناس في كفر عسكر"، و"وجع البعاد"، و"أبو حنيفة النعمان"، و"عصر الأئمة"، و"الملك فاروق"، و"خاتم سليمان"، و"المصراوية"، و"تفاحة آدم"، و"زي الشمس"، و"كلبش 2"، و"ونوس"، و"لعنة كارما"، و"عفاريت السيالة"، و"أهالينا"، و"الرقص على السلالم المتحركة".

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان أحمد صادق "الفندق"، و"الصرخة"، و"تحت الصفر"، و"الفاجومي".

والفنان أحمد صادق، خريج المعهد القومي للفنون المسرحية، وفي تصريحات له قال إنه يتمنى تجسيد شخصية الإمام علي بن أبي طالب، ولعب دور "محمد أبوسويلم" الذي جسده الفنان محمود المليجي خلال أحداث فيلم "الأرض"، من إخراج الفنان يوسف شاهين، وبطولة عزت العلايلي، ونجوى إبراهيم، وصلاح السعدني، وحمدي أحمد.