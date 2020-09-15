أيمن بهجت قمر: أحمد حلمي صادق جدا.. وعيطت في أحد مشاهده

قال المؤلف أيمن بهجت قمر، إن أداء الفنان أحمد حلمي صادق جدًا في أحد المشاهد بفيلم "آسف على الإزعاج"، خاصة مشهد "مش هيرد عليك لأنه مات"، "كلنا مكناش عارفين هيعمل المشهد دة إزاي، وفاجئنا كلنا، وعيطت من كتر ما اتأثرت بأدائه كان عبقري".

وأضاف "قمر" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تعاون مع أحمد حلمي في "آسف على الإزعاج" و"إكس لارج" والذي أثبت فيهما تنوع رهيب وأداء ممثل قدير، وهذا ظهر في فيلمه "كدة رضا".

وأوضح أنه يعمل حاليا مع محمد العدل، لكتابة فيلم "تحت عين السلاح"، وسيختلف عن فيلم "البدلة"، من إنتاج السبكي، وبطولة هاني سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل.