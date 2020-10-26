إصابة أحمد صادق أحد أبطال "سوق العصر" بذبحة صدرية

تعرض الفنان أحمد صادق، أحد أبطال المسلسل الشهير "سوق العصر"، اليوم الاثنين، لوعكة صحية.

وكتب "صادق" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ذبحة صدرية غير مستقرة، وانسداد في الشرايين التاجية. دعواتكم".

يُذكر أن أحمد صادق، جسد دور علي المغازي، في مسلسل "سوق العصر"، الذي عُرض عام 2011، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل.

وبدأ "صادق" حياته الفنية بدور في مسلسل "أهلًا بالسكان" عام ١٩٨٤، ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة في العديد من المسلسلات ومنها "ليالي الحلمية"، و"بوابة الحلواني"، و" أهالينا"، و"الناس في كفر عسكر" و"الكبير قوى"، وتخلل مسيرته الفنية اشتراكه في فيلمين هما "الصرخة " و"الفاجومي".

وتدور أحداث "سوق العصر" في إطار درامي اجتماعي، حيث يجسد الصراع المحتدم بين كل من حلمي عسكر (محمود ياسين)، ومنصور المغازي (أحمد عبدالعزيز)، وذلك بسبب الفساد الشديد الذي يرتع فيه حلمي عسكر، والذي يحاول منصور كشفه بكافة السبل، حتى لو أدى ذلك إلى فقده لحريته بعد دخوله السجن، حيث يقوم حلمي عسكر ببث الفرقة داخل عائلة المغازي وتشريد بعضهم.