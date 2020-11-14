الدولار يستقر خلال تعاملات اليوم.. و15.70 جنيه للبيع في البنك الأهلي

استقرت أسعار الدولار اليوم، في البنوك والمصارف العاملة في مصر، حيث سجل في البنك الأهلي المصري سعر 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وقال محمد رشدي الخبير المصرفي، إن الأداء القوي للجنيه المصري، متوقعا منذ بداية العام بدعم من بدء مصر في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.

وأضاف أنه لولا حدوث أزمة تفشي فيروس كورونا التي ضربت العالم، منذ بداية 2020، لوجدنا متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية أقل من مستوى 15 جنيها، مشيدا بحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي والتي نجحت في ضبط الأسواق من خلال سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، وقللت الضغط على العملة المحلية كما كان في السابق.

وأشار "رشدي" إلى أن عمليات الرقابة على سوق الصرف الحازمة من قبل البنك المركزي، نجحت في القضاء على أي فرص لعمليات مضاربة يمكن أن تتم في سوق العملة، وهو ما حدث بشكل واضح في الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو الماضيين.

وأوضح أن البنك المركزي طبق سياسات نقدية، نجحت في استعادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي المصري بعد فترات طويلة من توجهها إلى السوق السوداء، ومنها تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هذا العام أعلى مستوى في تاريخها قرابة 28 مليار دولار، وأيضا القضاء على ظاهرة اكتناز الدولار في المنازل من خلال إجراءات السحب والإيداع والدفع الإلكتروني التي طبقها المركزي.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن إجراءات البنك المركزي نجحت في استعادة المستثمرين الدوليين إلى سوق السندات وأذون الخزانة المصرية، حيث بلغت استثمارات الأجانب أكثر من 21 مليار دولار كرصيد تراكمي، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاحتياطي مرتفعة قرابة 40 مليار دولار رغم نزيف جزء منها في بداية أزمة كورونا.

وأكد أن اكتساب ثقة المستثمرين الدوليين في العملة المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام، جعل الجنيه واحدا من أفضل العملات في الأسواق الناشئة بل والعالم أداء أمام الدولار هذا العام مسجلا نسبة ارتفاع تجاوزت 2.5% بعكس اتجاه سير الغالبية العظمى من عملات دول العالم؛ والتي سجلت بعضها انهيارات أمام الدولار بسبب كورونا منها تركيا التي فقدت عملتها نحو 30% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية 2020.

وتوقع الخبير المصرفي محمد رشدي استمرار جاذبية الاستثمار في العملة المصرية، رغم قيام البنك المركزي بخفض جديد للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بسبب تراجع نسب المخاطرة في الاستثمار في السوق المصرية، واستمرار جاذبيتها مقارنة بكثير من اقتصادات الدول الناشئة المضطربة بسبب كورونا.