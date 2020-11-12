الدولار يستقر لليوم الثاني.. ومستورد: تراجع الطلب السبب

سجل الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أيام نحو 4 قروش، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.71 جنيه.

وجاء بنك كريدي أجريكول في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باع بنك واحد الدولار بأقل سعر، وهو "أبوظبي الأول" بـ15.59 جنيه للشراء، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية؛ إذ استقرالريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، و"قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.44 جنيه، في بنكي الكويت الوطني، و"التعمير والإسكان"، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.70 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

من جهته، أرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، الاستقرار الحالي في أسعار الدولار إلى توافر المعرض وتراجع الطلب على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود فى السوق المحلي.

وتوقع أن تشهد أسعار الدولار مزيدًا من الاستقرارخلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.

ووصف ما يحدث في شركات الصرافة بالانخفاض النسبي في حجم الطلبات على شراء الدولار، لتواجه الصرافات طلبات محدودة نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت إقبالًا مكثفًا على شراء الدولار، لافتًا إلى تراجع طلبات التجار لشراء الدولار مع ترشيد حركة الاستيراد في الوقت الراهن لعدم استيعاب السوق.