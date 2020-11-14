جامعة عين شمس: تشكيل مجلس حكماء للبحث العلمي من 24 عالما

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن إدراج 24 من علماء الجامعة ضمن أفضل علماء العالم في قائمة جامعة ستانفورد البحثية الأمريكية، جميعهم يعملون في تخصصات مختلفة.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن جامعة ستانفورد حصرت كل من نشروا أكثر من 5 أبحاث دوليا من كل علماء العالم في 20 تخصصا رئيسا، و176 تخصصا دقيقا.

وتابع أن الجامعة صنفت الأساتذة في معادلات معينة مبنية على عدد الأبحاث المنشورة بداية من ظهور اسم الباحث في محركات البحث على الإنترنت، حتى عام 2019، وصنفوهم حسبب عدد الأبحاث وعدد مرات استعانة العلماء بأبحاثهم سواء بالقراءة أو الاقتباس.

وتابع، "الجامعة أخدت أول 2% من كل تخصص، ومجموعهم يمثل حوالي 160 ألف باحث في مختلف التخصصات، وكان من ضمنهم 24 من أساتذة وعلماء جامعة عين شمس، شرفونا، وجامعتنا تستحق اختيار 100 عالم منها، وهؤلاء سيمثلون مجلس حكماء للبحث العلمي بالجامعة مع تلامذتهم لدفع البحث العلمي والنشر الدولي، للاستفادة منهم في توجيه من هم أصغر منهم في وضع خطط بحثية وزيادة الأبحاث النشر".

"العالمية لجراحة العمود الفقري" تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس

كرمت المنظمة العالمية لجراحة العمود الفقري WScS World spinal column society، والاتحاد الدولي لجمعيات جراحات الأعصاب World federation of Neurosurgical Societies، في احتفالية كبرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في وقت سابق الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود، أستاذ جراجة العظام والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويأتي التكريم، تقديرا لدوره الرائد في مبادرات التدريب العالمي لجراحة العمود الفقري، والتي تولى خلالها الدكتور عبدالفتاح سعود مع نخبة من الخبراء الدوليين في مجال جراحات العمود الفقري، بتدريب المئات من جراحي العمود الفقري بمختلف دول العالم على مدار 6 أشهر، ورغم الإغلاق الذي واجهته مختلف دول العالم جراء جائحة فيروس كورونا العالمية.

يذكر أنّ الدكتور عبدالفتاح سعود، ترأس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري، فضلا عن تسجيل العديد من الابتكارات المعروفة والمسجلة دوليا باسمه في مجال جراحة العمود الفقري منها، وابتكار عملية جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية.