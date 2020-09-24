"العالمية لجراحة العمود الفقري" تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس

كرمت المنظمة العالمية لجراحة العمود الفقري WScS World spinal column society، والاتحاد الدولي لجمعيات جراحات الأعصاب World federation of Neurosurgical Societies، في احتفالية كبرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود، أستاذ جراجة العظام والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويأتي التكريم، تقديرا لدوره الرائد في مبادرات التدريب العالمي لجراحة العمود الفقري، والتي تولى خلالها الدكتور عبدالفتاح سعود مع نخبة من الخبراء الدوليين في مجال جراحات العمود الفقري، بتدريب المئات من جراحي العمود الفقري بمختلف دول العالم على مدار 6 أشهر، ورغم الإغلاق الذي واجهته مختلف دول العالم جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) العالمية.

يذكر أنّ الدكتور عبدالفتاح سعود، ترأس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري، فضلا عن تسجيل العديد من الابتكارات المعروفة والمسجلة دوليا باسمه في مجال جراحة العمود الفقري منها، وابتكار عملية جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية.