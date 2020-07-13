صور.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات

تفقد الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، لجان الامتحانات بكلية البنات جامعة عين شمس، وذلك فى اليوم الأول لانطلاق الامتحانات بالكلية حيث رافقه خلال الجولة التى أجراها للاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ورافقه في الجولة الدكتورة رقية شلبى عميدة الكلية والدكتورة هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية حيث تم تخصيص ثلاث ممرات لدخول الطالبات موضحا عليها مسافات التباعد الواجب الحفاظ عليها والمسار الواجب على الطلاب اتباعه للوصول للجنة وتخصيص أربع ممرات أخرى لخروج الطلاب و التأكيد على عدم وجود أي تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الامتحانات مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لكافة الطلاب والسادة المراقبين.

وأوضحت الدكتوررقية شلبى، أنه تم تجهيز 50 لجنة يتراوح عدد الطالبات بكل لجنة من 15 إلى 20 طالبة على مسافة تباعد 180 سم، وتم توزيع الطلاب على أربع فترات للامتحان على مدار أيام الأسبوع.