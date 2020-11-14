ترامب يقترب من الاعتراف بهزيمته: من يعرف أي إدارة ستكون في البيت الأبيض؟

اقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديموقراطي جو بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض؟"، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي حول "كوفيد 19".

واعتبرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ترامب بذلك "يتقدم ببطء نحو الاعتراف بأنه لن يكون رئيسًا بعد 20 يناير المقبل"، على الرغم من عدم اعتراف حتى الآن بخسارته، وهو ما برز لدى حديثه عن تعهد إدارته بعدم إصدار أوامر بإغلاق جديد بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب، في أولى تصريحاته العلنية منذ أيام، "لن أفعل - لن تقوم هذه الإدارة بالإغلاق. مهما حدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون؟ أعتقد أن الوقت سيخبرنا - لكن يمكنني أن أخبركم أن هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

المرة الأولى بعد تغريدات شككت في نتائج الانتخابات وفوز بايدن

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتمسك فيها ترامب بأنه فاز بالسباق الرئاسي، مثلما ردد ذلك من قبل عدة مرات.

ويأتي هذا الاعتراف الضمنى من جانب ترامب باحتمالية هزيمته، بعد أن كتب عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شكك فيها في نتائج الانتخابات الرئاسية وفيما أعلنته وسائل اعلام أمريكية حول فوز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك حسبما لفتت "فرانس 24".

ولاحقًا، غادر ترامب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها "متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي؟".

وهذه التعليقات هي الأولى لترامب منذ 5 نوفمبر عندما ادعى فوزه، وقال إن الانتخابات "تم تزويرها" ضده.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306، لتضعف آمال الرئيس في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل وسط ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية. وأضاف ترامب، إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبًا جدًا".