بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.. 10 وظائف للعمل من المنزل

طرحت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقع "فرصنا" المعني بتوفير الوظائف، عددا من المهن التي يحتاجها سوق العمل في مصر خلال تلك الفترة والتي تتطلب العمل من المنزل ما يجعلها تتناسب مع طبيعة المرحلة حيث يتخوف الجميع من الوجة الثانية لـ كوفيد 19.

وأعلن الموقع عن توافر قرابة 29 وظيفة يمكن القيام بها من المنزل دون الحاجة للنزول منه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها عدد من الوظائف المطروحة حاليا في التقرير التالي:

مدير مبيعات طبية وتسويق

اسم الشركة: كيوراويلا.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 -10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

معلم لغة عربية

اسم الشركة: معهد اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإعاقات التالية: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: زهرة الريان.

مقر العمل: التجمع الأول - التجمع الخامس - الزيتون - الشروق - القاهرة

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 5 - 10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

رسام أوعية ضغط ومبادلات حرارية

اسم الشركة: مرحب للحلول الهندسية والاستشارات والتدريب.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3 - 15 سنة خبرة.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

لا يشترط الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - صمم.

الراتب الأساسي: 2000 - 8000 جنيه مصري.

قائد فريق تسويق رياضي

اسم الشركة: MIE.

مقر العمل: المنيل - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

السن المطلوب: 18 - 25 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 جنيه مصري.

أخصائية تغذية علاجية

اسم الشركة: الدكتوره يارا النواوي أخصائية التغذية العلاجية والسمنة.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - المنشية - برج العرب - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 1.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 22 - 32 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

موظف خدمة عملاء

اسم الشركة: مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 24 -35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 - 7000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1500 جنيه مصري.

مسؤولو تسويق إلكتروني

اسم الشركة: نورما ترافل.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

السن المطلوب: 19 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مصمم جرافيك

اسم الشركة: غيمة.

مقر العمل: أبو قرقاص - أرض سلطان - العدوة - بني مزار - المنيا.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3 - 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 -40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

لا يشترط الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

الراتب الأساسي: 6000 - 7500 جنيه مصري.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: بنها - القليوبية، الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.