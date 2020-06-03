القومي للبحوث الاجتماعية: لا نسمع بالتراخي في ظل العمل من المنزل

أكدت الدكتور سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المركز لا يسمح بالتراخي حتى مع ظل العمل من المنزل، بل على العكس تماما جاءت معدلات الإنتاج أعلى من أيام العمل العادية.

جاء ذلك خلال لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي الجديد 2020/2021، في حضور الدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشارت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى إن الفترة الماضية شهدت إعداد ما يقرب من 4 استطلاعات للرأي العام، وجار الانتهاء من الاستطلاع الخامس، ويتم الحديث عن طرق الوقاية والتحديات التي تواجهها الدولة والمواطن وكيفية التفاعل مع الأزمة.

وأوضافت عبدالرحيم، أن جميع نتائج الاستطلاعات تصل إلي صانعي القرار، بهدف خدمة البلد في كل القطاعات، مشيرة إلى أن المركز طالب العام الماضي بزيادة المخصصات العام الماضي ودعمته في ذلك لجنة التضامن الاجتماعي، لكننا نطالب العام الجاري في أهمية تفعيل فكرة انتشار المركز ودوره.

وأوضحت مدير القومي للبحوث الاجتماعية أنه "لا يوجد بحث يستمر إجراؤه لمدة عامين أو 3 أعوام، و الاستطلاعات العاجلة تجري في أقل من 6 أشهر".