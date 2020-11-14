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محمود مسلم

وفاة وكيل المدرسة الإعدادية المهنية بالغربية بفيروس كورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:52 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
كورونا

كورونا

توفى وكيل المدرسة الإعدادية المهنية، التابعة بإدارة كفر الزيات التعليمية، في محافظة الغربية، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى كفر الزيات العام.

وكشفت مصادر في مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، عن وفاة مدرس متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأكد مصدر، طلب من "الوطن" عدم ذكر اسمه، أن المدرس المتوفي يُدعى "ياسر أ."، ويشغل موقع مدير التعليم الإعدادي بإدارة كفر الزيات التعليمية.

وأوضح المصدر أن مدير وكيل المدرسة الإعدادية المهنية توفى داخل مستشفى كفر الزيات العام، حيث كان يخضع للعزل بعد إصابته بالفيروس المستجد.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالغربية الفقيد، داعيةً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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