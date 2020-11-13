صحة الغربية: تشكيل فريق رصد لفحص المخالطين لـ"محمد صلاح"

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، تشكيل فريق رصد كامل لفحص المخالطين للاعب العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفريق سيتوجه صباح غدلقرية نجريد، مسقط رأس اللاعب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في الغربية، في تصريح خاص لـ" الوطن"، أن الفريق سيفحص كل المخالطين لصلاح بالإضافة لأسرته، وسيجرى تطهير القرية بالكامل خوفاً من ظهور حالات إصابة، فضلاً عن متابعة جميع المخالطين خلال الأيام المقبلة، وحال ظهور الأعراض على أي من المخالطين سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

وكان مصدر مقرب من أسرة اللاعب العالمي محمد صلاح، أكد لـ" الوطن"، أن المعازيم الذين تواجدوا في حفل زفاف شقيقه، لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، وأنهم توجهوا للمستشفيات والمعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان على أنفسهم، عقب إعلان إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بفيروس كورونا مساء اليوم، الأمر الذي جعله يتصدر الصحف والمواقع الأجنبية