16 معلومة عن البابا شنودة الثالث في ذكرى تنصيبه الـ49

تحل اليوم السبت، الذكرى الـ49 لتنصيب البابا شنودة الثالث، بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليكون البطريرك الـ117 في تاريخ بطاركة الكنيسة.

وتستعرض "الوطن" 16 معلومة عن البطريرك الراحل:

1- اسمه الحقيقي "نظير جيد".

2- ولد في قرية سلام بمحافظة أسيوط، في 3 أغسطس 1923.

3- تخرج بكلية الآداب قسم التاريخ، جامعة القاهرة.

4- في عام 1947 التحق بالكلية الإكليريكية القسم المسائي قبل أن يحصل على بكالوريوس اللاهوت عام 1950 ويكون الأول على دفعته، ويعين مدرسًا بالكلية الإكليريكية نظرًا لنبوغه وتفوقه.

5- ترهبن في دير العذراء السريان بوادي النطرون تحت اسم "الراهب أنطونيوس السرياني"، في 18 يوليو 1954 .

6- تتلمذ "أنطونيوس" على يد الأب متى المسكين، وذهبا معًا في دروب الرهبنة، وترشحا سويًا إلى الكرسي البابوي عام 1956، قبل أن يتم استبعادهما ويأتي البابا كيرلس السادس بطريركا للكنيسة.

7- في 10 مايو 1959 قرر البابا كيرلس السادس تعيين القس أنطونيوس السرياني في سكرتاريته.

8- في 30 سبتمبر 1962، سُيم الراهب أنطونيوس أسقفًا للتعليم باسم "الأنبا شنودة".

9. وصل الأنبا شنودة للكرسي البابوي في عام 1971 جالسًا على الكرسي البابوي.

10- كان أول بطريرك ينشئ العديد من الأديرة القبطية خارج مصر، وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة المتهالكة.

11- امتدت أنشطة البابا شنودة إلى الكتابة في الصحافة، وكان يكتب في جريدة "الأهرام" وكان عضوًا في نقابة الصحفيين.

12- كتب البابا القصائد الشعرية، وكان لعدة سنوات محررًا ثم رئيسًا للتحرير في مجلة "مدارس الأحد".

13- هو أول بابا يرسم أسقفًا عامًا للشباب وهو الأنبا موسى.

14. أتاح المجال أمام المرأة للكتابة في مجلة الكنيسة وهي مجلة "الكرازة"، حيث سمح لنبيلة ميخائيل يوسف كتابة باب "روائع العلم"، وهي نفسها أول امرأة عضوة في المجلس الملي العام منذ عام 1989.

15- أول بابا يقيم حفلات إفطار رمضانية لكبار السياسيين، وكذلك فعاليات المجتمع المصري السياسية منذ عام 1986.

16- توفي في 17 مارس 2012 .