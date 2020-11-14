فيديو.. أردني يضرب مصريا بـ"المفك": عينه اتصفت

تداول على نطاق واسع مقطع فيديو لشاب مصري، يدعى محمود الزغبي، يشكو اعتداء مواطن أردني عليه، حيث فقد عينه بعد أن ضربه الأردني بـ"مفك".

ويروي الشاب، بحسب الفيديو، أنه كان بمحل لإصلاح الهواتف، ودخل لإصلاح سماعة هاتفته، وطلب من الأردني فقط تنظيفها وليس تغييرها لعدم توافر أموال لديه.

ورد عليه الأردني بأنه لا ينظف سماعات، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى قيام صاحب المحل الأردني بالاعتداء عليه، حيث أمسك بالمفك وضربه في عينه وفي وجهه.

وناشد المواطن المصري وهو يبكي السلطات الأردنية أن تأتي له بحقه.