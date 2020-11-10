الأردن: عشرات الوفيات وآلاف الإصابات بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، وفاة 91 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورصد الأردن، أمس الاثنين، 5665 إصابة بفيروس كورونا، و62 حالة وفاة، وهي أرقام لم تشهدها البلاد على مدار الأشهر الأولى من جائحة كورونا.

وسجل الأردن نحو 115 ألف إصابة بفيروس كورونا، و1295 وفاة، في حين تعافى من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أكثر من 9 آلاف شخص.

ودعا وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، المواطنين، إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الثلاثاء.

في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، تعاني كوادر القطاع الطبي من زيادة نسب الإصابات بين صفوفها. وتقول الجهات المختصة، إن كوادر القطاع الطبي أرهقت في الفترة الماضية.

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف، يشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان الأردن قد أغلق حدوده البرية والمطارات في منتصف شهر مارس لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وكان يسمح فقط بعبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع. وأعادت المملكة فتح المطار في سبتمبر الماضي.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعاد الأردن فتح معابره الحدودية مع السعودية والضفة الغربية المحتلة بعد نحو 7 أشهر على إغلاقها بسبب جائحة كورونا.