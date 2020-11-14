بعد شفائها من كورونا.. نشوى مصطفى: في رقبتي دين كبير

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة إلى متابعيها بعد شفائها من فيروس كورونا، وخروجها من مستشفى العزل، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها بـ"فيس بوك": "هو أنا استاهل كل الحب ده، دعواتكم الطيبة ليا هي لطف من الله ورحمات".

وتابعت: "في رقبتي دين كبير لكل حد دعا ليا بمنتهى الإلحاح إن ربنا يشفيني ربنا سبحانه أنعم عليا بالمرض علشان يعلمني ويخليني أشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه أنعم عليا بفرصة تانية".

واستطردت: "يارب أقدر أقضي الباقي في شكره وحمده بإخلاص، كتر ألف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللي ربنا أنعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور، كتر ألف خيركم وبحبكم في الله الذي أحببتموني فيه والحمد لله رب العالمين".

ومع بداية شهر نوفمبر الجاري، أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها بـ فيس بوك، قائلة : ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة، والنتيجة لسه طالعة، للأسف كورونا.

وتابعت: أي حد قابلته خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ماتستهونوش، خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

ومنذ نحو 3 أيام خرجت الفنانة نشوى مصطفى، مستشفى العزل التي تلقت فيها بروتوكول العلاج المخصص لكورونا، بعد تحول مسحة كورونا إلى سلبية.

وقالت نشوى مصطفى، لـ"الوطن"، إنها رأت الموت، و لم تتوقع أن يلطف بها الله وتنتصر على المرض، مشيرة إلى أن دعوات الجمهور كانت مستجابة، وأنها لمست حبا كبيرا من قبل الجمهور.