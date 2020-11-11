نشوى مصطفى: دخلت المستشفى وأنا بموت.. والأطباء إخواتي

بعد خروجها من مستشفى العجوزة، إثر تحول مسحة كورونا إلى سلبية، ظهرت الفنانة نشوى مصطفى، في فيديو لايف عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وقالت نشوى، في الفيديو، إنها دخلت للمستشفى وهي "تموت"، ولكن بفضل الله ودعوات معجبيها والطاقم الطبي الخاص بها كان الشفاء.

وقال الدكتور طارق السيد، المشرف على حالتها الصحية، إن الفنانة كانت تصارع الموت عندما حضرت إلى المستشفى، وكان المرض في حالة نشاط عالية، وقام الطاقم الطبي وطاقم التمريض برعايتها والسهر على راحتها وغيرها من المرضى في المستشفى.

وقال محمد توفيق الطبيب بالمستشفى، إن نشوى مصطفى، عند حضورها إلى المستشفى كانت مريضة بشدة، حيث حضرت للمستشفى وهي في فترة "التهاب العاصفة"، وهي مرحلة "الموت أو الشفاء" بالنسبة للمريض: "الحمد لله أن ربنا نجاكي، وأتم شفاكي على خير".

وقال الدكتور محمود، إنه عمل على إعطاء الفنانة كل الأدوية الممكنة والتي أتاحتها وزارة الصحة، حتى تحولت حالتها من الإيجابية للسلبية، وكان الدعم النفسي أحد العوامل المهمة لشفائها: "إحنا بنشكرها على ذوقها وأخلاقها".

وقال الدكتور أحمد أسعد الطبيب الخاص بمكافحة العدوى، إن المستشفى يعامل كافة المرضى سواسية، وهناك منظومة قوية ينتهجها المستشفى تحت رعاية وزارة الصحة.

فيما قال الطبيب أحمد امبابي، إنه سعيد للغاية بخروجها من المستشفى، كما وعدها بأن تكون أول الحاضرين لفرحه قريبا: "إحنا ماعملناش غير الواجب، وحضرتك أول واحدة في فرحي".

كما أثنت الفنانة على الفريق القائم على علاجها: "دول إخواتي اللي ماجابتهومش أمي، 5 أيام مش بيناموا وبيحسسوني إني هخف وهطلع من المستشفى، أنا بشكركم".

وأهداها أحد الأطباء تاجا بعد وصولها لمرحلة الشفاء، لتعلق عليه بقولها: "ده تاج الشطار اللي بيخفوا، ميرسي يا دكتور".