التصالح في مخالفات البناء مجانا لحالات محددة

قرر رئيس الوزراء مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري واستمرار تقديم التيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على التصالح، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم إجراء حصر في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها مبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات تم رصدها طبقا لطلب المؤسسات الداعمة وذلك لإعفاء تلك الحالات من سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد تقديمهم لطلبات التصالح والبت فيها من قبل لجنة المعاينة والتأكد أن المخالفة المقدم بشأنها الطلب ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن المبادرة تستهدف قرى حياة كريمة فى 9 محافظات تم رصدها طبقا لطلب المؤسسات الداعمة وهى مؤسستا حياة كريمة وصناع الخير تحت رعاية ودعم وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، لافتا إلى أنه تمت مراعاة الفئات الأكثر احتياجا وهى أن تكون الأسرة المستحقة بلا عائل أو إن عائلها لا يملك دخلا ثابتا أو أصلا يدر عليه دخلا، ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 مترا وعدد أدواره عن طابقين فقط.

وأشار إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، إلى الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية دوراً رئيسياً في عملية حصر المستحقين للمساعدة ساهمت فى إعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة بالتنسيق مع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.

وأكد أنه تم توفير 150 مليون جنيه لدعم المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة فى مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

فى سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن اللجان المجتمعية بدأت في المحافظات التسع عمليات الحصر من خلال عدد من الاجتماعات وجلسات التشاور مع المواطنين في التجمعات الريفية المستهدفة استناداً للمعايير التي تم تحديدها ، ليتولى شباب البرنامج الرئاسي تحت إشراف المؤسستين الراعيتين للمبادرة ونواب المحافظين إجراء المسح الميداني على القوائم التي تم ترشيحها، ثم التنسيق على مستوى كل محافظة مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكونات الإدارة المحلية لتحقيق التكامل بين الرؤية المجتمعية وقواعد البيانات الرسمية المتاحة.

وأضاف شعراوى أنه خلال شهر أكتوبر الماضى، قامت اللجان المجتمعية بعقد 286 اجتماعا بواقع 130 اجتماعاً في أسيوط، 75 اجتماعا في سوهاج، 23 اجتماعا في قنا، والباقي موزع على المحافظات الست المتبقية، وشارك في هذه الاجتماعات 1851 قيادة مجتمعية طبيعية وكوادر شبابية ونسائية ومسؤولين تنفيذيين وممثلي منظمات المجتمع المدني على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة، لافتاً إلى أن اللجان وشباب البرنامج الرئاسي استطاعوا تحديد حوالي 6600 مواطن من الفئات المستحقة للتصالح، وستبدأ المؤسسات الداعمة في دفع قيمة التصالح لهذه الفئات.