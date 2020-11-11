التنمية المحلية توجه تعليمات للمحافظات لتفادي مخاطر موجة الطقس السيئ

في ظل استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التي تضرب بعض المناطق، أكدت وزارة التنمية المحلية على عدة تعليمات وتوجيهات للمحافظات خلال الفترة الراهنة للتعامل مع أي أحداث طارئة، من أمطار وسيول لتفادي أى مخاطر أو أضرار تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

وتمثلت التعليمات والتوجيهات في التالي:

1- استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات.

2- عدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

3- استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.

4- القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

5- التنسيق بين غرفة العمليات بالوزارة مع المحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

6- استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

7- الاطمئنان على سيولة الحركة المرورية في بعض المناطق.

8- الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

9- مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

10- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان.

11- ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه.

12- تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

13- سرعة سحب أي تجمعات لمياه الأمطار.

14- للمحافظ حق إصدار قرارات بتعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

15- إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

من ناحية أخرى، ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الجاري 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية، وإدارات تنفيذ الأحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وإدارة الأصول، وذلك بإدارات التخطيط وأملاك الدولة والإيرادات ولجان حصر الأصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بمراكز المعلومات وإدارت الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة، إضافة إلى دورة في اللغة الانجليزية، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية، ما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم، موضحاً أن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها، حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز، حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها.