التنمية المحلية: إحالة أي موظف بالأحياء يثبت تعاطيه المخدرات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن ديوان عام الوزارة والمحافظات والأحياء والوحدات المحلية، شأنها شأن كل مؤسسات الدولة، تخضع لتحليل المخدرات، حيث سيتم إجراء التحليل على كل الفئات مثل السائقين والمعاونين والموظفين والنواب ورئيس الحى، لضمان سلامتهم .

وأضاف "قاسم" لـ "الوطن"، أن التحليل يتم بشكل مفاجئ وفورى، ولامجال لأى تلاعب فى العينات التى يتم أخذها، مؤكدا أنه فى حال ثبوت إيجابية التحليل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الشأن ووقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأشار إلى أن الاطمئنان على الموظف والعامل يصب فى الصالح العام، ويخدم المواطن والموظف معا، بحيث لايسمح بوجود أى عنصر مضر داخل بيئة العمل.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال برنامج الدعم الفني الذي يعد استمرار للتعاون المشترك، الذي بدأ في الفترة من 2009 وحتى 2015 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والذي استفادت منه الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السفيرة لمياء مخيمر مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي من أجل التنمية بالوزارة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمناحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، وتفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

وشدد شعراوي، على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظا تنمويا، وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية، لافتا إلى الجهود الحالية التي تنفذها الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.