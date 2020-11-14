"تواضروس" يتحدث من الإسكندرية عن البابا شنودة ومشروعات الدولة وكورونا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه في ذكرى تجليس البابا شنودة الثالث على الكرسي البابوي عام 1971، يطلب صلواته هو وكل الآباء الذين سبقوا للسماء أن يتشفعوا من أجله وأجل الجميع.

وخلال صلوات القداس الإلهي الذي تولى البابا خدمته صباح اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتم خلاله منح القمصية لاثني عشر كاهن بالإسكندرية، وجّه البابا نصائح للكهنة بالاتضاع في الخدمة والعمل، قائلًا: "عندما يكون اثنان أو ثلاثة في نفس المكان تجدهم في صراع دائم"، مشيرًا إلى أن مفهوم الترقية في الكنيسة هو الترقية لأسفل لغسل الأرجل وهو مفهوم مختلف عن مفهوم العالم.

وأضاف البابا: "الإسكندرية بتكبر وتتسع، والدولة تقوم بمشروعات كبيرة، هذا يوسع رقعة المدينة، وبالتالي يوسع عمل الرعاية".

ووجه البابا نصائح للأقباط بالاحتراس من فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "نحن وسط أزمة كورونا، وبقدر الإمكان نمارس كل الإجراءات الإحترازية الممكنة لكي نقدر أن نحفظ حياة الجميع ونعبر هذه الفترة، وبنعمة ربنا كل هذا ينتهي ونرجع لحياتنا العادية، هذه فرصة لمراجعة النفس ومراجعة الأفكار والخدمة ممكن نأخذ منها عوامل كثيرة".

والكهنة الذين تمت ترقيتهم لرتبة "القمصية"، هم:

- القمص بيشوي يني كاهن كنيسة الملاك ميخائيل غربال.

- القمص يونان أنطونيوس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس، والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين - الطابية.

- القمص باسيليوس رمزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس - ش. سوريا.

- القمص سيداروس يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء - الدخيلة.

- القمص مينا عادل كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء - حي بشر.

- القمص سمعان أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين والشهداء - خورشيد.

- القمص يوأنس تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار - سموحة.

- القمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف.

- القمص أبرآم فانوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس - سبورتنج.

- القمص إسحق نجيب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج.

- القمص سيرافيم حنا كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف.

- القمص أبرآم شوقي كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل والأنبا أبرآم - غيط العنب.

شارك في الصلوات من أساقفة الكنيسة، الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.