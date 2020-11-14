بحث لجامعتي حلوان وأسيوط لتوظيف أدوية فيروس "سي" كعلاج لكورونا

قال الدكتور محمد القصاص، مستشار رئيس جامعة حلوان للبحث العلمي، إن القطاع الأكاديمي والبحث العلمي كان لهما دور كبير جدًا في مواجهة أزمة فيروس كورونا، إذ شملا البحوث في المجالات الحياتية كافة.

وأضاف القصاص، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الجامعة أصدرت عددًا كبيرًا من الأبحاث في كل المجالات، لافتًا إلى أن الأبحاث العلمية في مجال مكافحة فيروس كورونا متشعبة جدًا، "نشارك في أبحاث بخصوص تطوير أدوية لعلاج فيروس كورونا، فنحن نشارك في بحث حاليًا بالتعاون مع المعهد القومي للأمراض المعدية في اليابان لإثبات أحد العقاقير للوقاية من فيروس كورونا، وسيتم إجراؤه داخل المستشفيات الجامعية في مصر".

وتابع: "شاركنا في بحث بالتعاون مع جامعة أسيوط لتوظيف الأدوية المستخدمة في علاج فيروس سي كعلاج لمرض كورونا نظرًا للتشابه بين الفيروسين، والنتائج إلى الآن مبشرة، كما شاركنا في بعض الأبحاث المتعلقة بخصائص المرض نفسه".

وأشار إلى أنه في إطار تطوير قطاع البحث العلمي بجامعة حلوان جرى إطلاق الدورة الأولى لتمويل الأبحاث، شملت قطاعات الجامعة، مثل قطاعات الطب والهندسة والعلوم الإنسانية، "هناك 6 أبحاث فازت بالدورة الأولى كان منها بحثان من القطاع الطبي".

وأكمل أن القطاع الوطني ممثلاً في أكاديمية البحث العلمي وصندوق دعم البحوث والتكنولوجيا قام بالدور الأكبر في تمويل البحوث، وعمومًا فإن تمويل البحث العلمي في مصر زاد بشكل كبير جدًا مؤخرًا، وبلغت ميزانيته 53 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة بزيادة 4 أضعاف عما كان عليه الوضع قبل 8 سنوات.

وحول أبحاث الجامعة عن فيروس كورونا، قال: "نشرنا أكثر من 20 بحثًا دوليًا عن كورونا، وفي مجال العلاج فنحن نجري بحثًا كبيرًا بالمشاركة مع جامعة أسيوط بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا وأنهينا المرحلة السريرية من هذه التجارب، ونحن الآن في مرحلة التحليل الإحصائي للإعلان عن النتائج خلال الأسابيع القليلة الماضية وأتوقع أن تكون مبشرة جدًا".