"الصحة العالمية": مصر تستطيع السيطرة على تفشي فيروس كورونا

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر، تستطيع السيطرة على انتقال فيروس كورونا، وهناك خبرات أكثر، وأصبح الموضوع سهلا، ولكن من الضروري مشاركة الجميع لعدم الوصول للمراحل التي شهدتها في بداية انتشار الفيروس.

وأضافت "طلعت" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن القراءة الحالية لإصابات فيروس كورونا على مستوى العالم مقلقة للغاية، ووصل العدد في العالم إلى 50 مليونا، وهناك دول أوروبية وصل العدد بها لـ30 و50 ألفا يوميا، والأعداد تزداد في أمريكا، كما أن هناك بعض الدول في شرق المتوسط بعد وصول عدد الحالات لـ"صفر"، عادت من جديد لتسجل حاليا 5 آلاف إصابة في اليوم، ووصل عدد الحالات في إيران لـ5 آلاف حالة يوميا.

وأكدت أن المنظمة قلقة للغاية من تزايد الأعداد والتطور الغريب للفيروس في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنه لا يوجد تعريف واضح للموجة الثانية، وبعض التعريفات تشير إلى أنه حينما تنخفض الأعداد لمدة 3 أسابيع ثم ترتفع تصبح موجة جديدة، والبعض يقول إن الارتفاع الشديد للحالات يعتبر موجه ثانية.

ولفتت إلى أنه بغض النظر عن التسمية، إلا أن هناك بعض الدول بعد السيطرة على انتقال الفيروس لمدة طويلة، عادت وسجلت ارتفاعا في الحالات، ولا يوجد فارق بتسمية هذه الزيادة بموجة أولى أو ثانية.

وأشارت إلى أن المنظمة، اطلعت على كل السيناريوهات المختلفة المطبقة في الدول لمواجهة الفيروس، مؤكدة أن التركيب الجيني للفيروس لم يتغير، ولكن تحورات الفيروس التنفسية وتركيبة الفيروس تغيرت بشكل بسيط ومحكم في بعض الدول المحدودة، لافتة إلى أن 80% من الحالات ما بين البسيطة والمتوسطة، و20% فقط حالات شديدة مرضية، لكن ارتفاع الحالات قد يزيد نسبة الـ20%، ويتطلب ذلك أسرة وعلاج ومستشفيات بشكل أكبر.