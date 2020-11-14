شركة فايزر تجيب عن أهم 7 أسئلة عن لقاح فيروس كورونا وتكشف خطة التوزيع

وجه فريق برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، عددًا من الأسئلة إلى مسئولي شركة فايزر الأمريكية، حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي توصلت إليه الشركة.

1-متى سيكون المصل متاحا وهل هو في مراحله الأخيرة الآن؟

مستمرون في تقييم اللقاح من حيث الفاعلية والأمان، ونتوقع أن ننتج 50 مليون جرعة خلال عام 2020، وستصل إلى 1.3 مليار جرعة في 2021، وأنه خلال عام 2020 سيشهد تسليم كميات من اللقاح للدول التي اتفقت معنا على التوريد والتوزيع من اختصاص الحكومات، لكننا نعتقد أنه ينبغي إعطاء الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية والذين يعانون من نقص المناعة والمسنين ومسؤولي السلامة العامة.

2- هل وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA؟

ليس بعد، ولكننا نخطط لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ، والطلب سيكون مؤيدًا ببيانات الفاعلية من التجارب السريرية التي تقوم بها شركتا فايزر وبيونتيك.

3- ما هي مدة استمرار المناعة بعد أخذ اللقاح؟

هذا السؤال قيد البحث فنحن لا نعرف بعد كيف سيتغير الفيروس، ولا نعرف مدى استمرار التأثير الوقائي لأي تطعيم، لكننا جاهزون للتعامل مع التغيرات المحتملة في الفيروس من خلال تكنولوجيا (MNRA).

4-هل ستوجد مشكلة عند نقل اللقاح حيث أنه يجب حفظه في جو شديد البرودة؟

يجب تخزين لقاح "كوفيد 19" عند (75-) درجة مئوية، وبدأنا بالفعل في تطوير حلول مبتكرة لسلسلة التبريد ولوجسيستيات التوزيع، ونأمل في الحصول على لقاح جديد مجمد ومجفف بحصول منتصف عام 2022 يخزن عند (-2 درجة مئوية إلى -8 درجة مئوية).

5- ما هو عدد الجرعات اللازمة لتناول اللقاح؟

حاليا نجرب استخدام عدد جرعتين.

6-متى سيتم إنتاج اللقاح بشكل موسع؟

نقوم بالفعل بالمخاطرة بإنتاج اللقاح بشكل موسع.

7-ما هي خطة الشركة بشأن توزيع اللقاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم؟

فايزر ملتزمة بتوفير اللقاح للوفاء بالتزاماتها تجاه الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.