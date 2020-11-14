تفاصيل اغتصاب سيدة بمنزل ريفي بالمنوفية: المتهم استدرجها بإعلان وظيفة

داخل منزل ريفي كبير مكون من 7 غرف وصالة كبيرة وحمام ومطبخ، كانت جميع النوافذ مغلقة، ولا تسمح بخروج الصوت لمحيط المنزل المتسع الذي تزيد مساحته عن قيراطين "350 مترًا"، بينما كانت صرخات الفتاة الثلاثينية مكتومة، وصدى صوتها لا يخرج من داخل الغرفة الموجودة داخلها، وكان ذلك كفيلًا بفشل محاولاتها في الدفاع عن نفسها حتى نال الذئب البشري منها واغتصبها.

"مطلوب سيدة تكون أمينة على طفلين وسيدة مسنة، براتب شهري مجزٍ"، كانت تلك الكلمات مضمون إعلان على موقع "أوليكس" جذب انتباه سيدة ثلاثينية، فتواصلت مع صاحب الإعلان بحثًا عن فرصة عمل شريفة تقتات منها بعد أن انفصلت عن زوجها، واستطاع الشاب المخادع إقناعها بالعمل معه، بعد أن أوهمها بأنه محامٍ ويقيم في القاهرة ويحتاج إلى خدماتها.

وافقت السيدة على العمل براتب 5 آلاف جنيه على أن تحصل على إجازة يومي الخميس والجمعة تعود فيهما إلى أسرتها في القاهرة، وأنه سيكون في خلال وجودها في المنزل ملتزمًا بعمله في شركة بالقاهرة، ولن يعود إلى المنزل إلا في وقت إجازتها، وخلال زيارتها الأولى للمنزل اعتدى عليها المتهم جنسيًا واغتصبها.

اكتشفت المجني عليها أنها وقعت ضحية "عنتيل" محترف يستدرج ضحاياه إلى هذا المنزل المتسع لاغتصابهن، ثم يبدأ بعد ذلك ممارسة الضغوط عليهن حتى يضمن صمتهن وعدم البوح بأي شيء أمام الشرطة، وهذا ما حدث مع السيدة "م.س.م" التى تلقت تهديدًا صريحًا من المتهم الذي أخبرها أنه تمكن من تصويرها فيديو، وساومها على مبلغ 5 آلاف جنيه حتى يتوقف عن فضيحتها على منصات التواصل الاجتماعي.

رضخت الضحية لاستفزازات المتهم ودفعت 5 آلاف جنيه وأعطاها "فلاشة" مدعيًا أن الفيديو محمل عليها لكنها فوجئت أنها فارغة، وعندما تواصلت مع المتهم طلب منها أن تستمر في علاقتها الجنسية معه وتساعده في استقطاب ضحايا جدد، حتى يتوقف عن التشهير بها، لكن السيدة أسرعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وألقي القبض عليه.

وقال دفاع المجني عليها المحامي بالنقض أحمد مهران إن المتهم نصاب محترف كان يختار ضحيته بعناية بعد المقابلة الشخصية والتأكد من أنها سيدة ضعيفة: "يعني مالهاش ضهر يدافع عنها"، ثم يطلب منها معاينة المنزل مكان العمل، وهناك تنعزل الضحية عن العالم الخارجي بسبب اتساع المنزل الريفي، واعتدى على المجني عليها بالضرب حتى أفقدها الوعي ثم صورها عارية واغتصبها.

وأضاف "مهران" أن تاريخ المتهم أسود، حيث تزوج 6 مرات، وسبق اتهامه بهتك عرض أنثى أثناء عمله بمدينة دبى بالإمارات، وسُجن ثم تم ترحيله لمصر ومُنع من دخول أي دولة عربية.

وبحسب مصادر من القرية، فقد سبق أن ألقت سيدة بنفسها من شباك شقة المتهم عند محاولته الاعتداء عليها وأنقذها الأهالي، كما أن المتهم سبق اتهامه فى قضايا نصب وخيانة أمانة وتحرير إيصالات أمانة بدون رصيد ولم يسدد تلك المبالغ.