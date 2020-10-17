"إكسترا نيوز" تعرض فضائح "عنتيل الدوحة": تسريبات جنسية وراتب 120 ألف دولار

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن الإعلامي الإخواني عبدالله الشريف، يكشف فيه فضائحه الأخيرة والتسريبات الجنسية التي لاحقته خلال الفترة الماضية، وما أطلق عليه خلال منصات التواصل الاجتماعي لقب "عنتيل الدوحة"، و"ترتر الإخوان".

وأشار التقرير إلى أنَّ "الشريف" سبق أن تصدر قائمة الأكثر روّاجًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال بوابة التسريبات الجنسية عقب تسريب تسجيل صوتي إباحي له يطلب إقامة علاقة مع صديقته في قطر.

ولفت التقرير إلى أنَّ هذا التسريب لم يكن الأول له بل سبقه تسريب في أبريل الماضي مع فتاة تدعى "ريم"، وشن اليوتيوبر محمد قنديل حينها هجومًا على "عنتيل الدوحة"، مشيرًا إلى أنَّ "الشريف" مدعي شرف وأرسل أجزاء حساسة من جسد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها بفندق وإرسال تذكرة الطيران بهدف إقامة علاقة محرمة معها.

كما كشف موقع "العربي الحديث"، عن تفاضيه راتبا شهري قدره 120 ألف دولار متورط في شراء صفحة إلكترونية على فيسبوك يتجاوز عدد متابعيها المليوني متابع، لينسب متابعيها إليه في إطار مخطط تنظيم الإخوان لتجنيد اللجان الإلكترونية التي تروج للصور والفيديوهات المفبركة رغم اختلاف اسم الصفحة قبل شرؤاها والتي كان اسمها "الضحك من أول نكته"، وكأن "الشريف" يسلط الضوء على نفسه وسبق أن اعترف في تويتر كيفية نشر الشائعات لنشر الفوضى وبث الفتنة عبر حسابات مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.