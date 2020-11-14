جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 67 باروكة شعر طبيعي

أحبطت الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، محاولة تهريب 67 باروكة شعر طبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتبهت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية الراكب، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، فى أحد الركاب المصريين الذى كان يحاول الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة "الإكس راي" بمعرفة عمرو عطية المشرف على صالة الوصول، ومحمد صلاح مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات تكرارية متماثلة.

وبالعرض على مصطفي المشنب، مدير الحركة، قرر تكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود كميات من مستلزمات زرع الشعر وبفتح مجموعة لفائف أشبه بأكياس المخدات تبين أن بداخلهم 67 باروكة شعر طبيعي لم تظهر علي جهاز الفحص لأن كثافتها متقاربة مع كثافة الملابس.

وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام الإدارة العامة لشئون مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

واستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 114 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12537 راكبا، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 12096 راكبا.

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أكدت أن صالات السفر والوصول بالمطار، سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات دولية من والى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.