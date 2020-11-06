مطار القاهرة الدولي يستقبل 25 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، يوم أمس الخميس، 200 رحلة جوية، من وإلى عدة وجهات دولية، أقلت على متنها نحو 25 ألف راكب مابين سفر ووصول.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر والوصول بالمطار استقبلت يوم أمس، 96 رحلة على متنها 12508ركاب، عائدين من كل من « نيويورك، الدمام، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، فيينا، دبى، البحرين أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا عمان، لاجوس، أكرا، دبى، الشارقة، سيئون، المدينة المنورة، جده، الرياض، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم، بيروت».

مطار القاهرة الدولي يستقبل 25 ألف مسافر خلال 24 ساعة

وغادر المطار على مدار يوم أمس 108 رحلات، أقلت على متنها نحو 13 ألف راكب، توجهوا إلى كل من « نيويورك، تورنتو، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، فيينا، أثينا، أمستردام، روما، ميلانو، البحرين، جوهانسبرج، أسطنبول، إنجمينا، أديس أبابا، تونس، الدار البيضاء، المدينة المنورة، نيروبى، عمان، لاجوس، عنتيبى، مسقط، بغداد، بيروت، الرياض، جده، دبى، الشارقة أبوظبى، الدمام جيزان، الخرطوم، عدن، الطائف»

الاتحاد الدولي للنقل الجوى يعلن انخفاض الطلب على السفر الجوي

وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أصدر البيانات المحدثة لشهر سبتمبر والمتعلقة بإجمالي الطلب على السفر الجوي والتي أشارت إلى استمرار تسجليها لمعدلات انخفاض حاد.

وكان إجمالي الطلب (مُقاساً بإيرادات الكيلومترات التي يقطعها المسافر أو RPK) أقل بنسبة 72.8٪ من مستويات سبتمبرلعام 2019، مسجلاً تحسن طفيف عن الانخفاض السنوي بنسبة 75.2٪ المسجلة في أغسطس، وانخفضت السعة التشغيلية بنسبة 63٪ مقارنة بالعام الماضي وانخفض عامل الحمولة بنسبة 21.8 نقطة مئوية إلى 60.1٪.

وانخفض طلب المسافرين على السفر الدولي في سبتمبر الحالي بنسبة 88.8٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2019، مع تحسن طفيف عن الانخفاض الذي تم تسجيله في أغسطس بنسبة 88.5٪. وتراجعت السعة التشغيلية بنسبة 78.9٪، وانخفض عامل الحمولة 38.2 نقطة مئوية إلى 43.5٪.

وانخفض طلب المسافرين على السفر المحلي في سبتمبر بنسبة 43.3٪ مقارنة بالعام السابق، مسجلاً تحسناً عن الانخفاض الذي سجل في أغسطس بنسبة 50.7٪. ومقارنة بعام 2019، تراجعت السعة التشغيلية بنسبة 33.3٪ وانخفض عامل الحمولة بنسبة 12.4 نقطة مئوية إلى 69.9٪.

الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي: وصلنا إلى طريق مسدود

وكان ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي، قال لقد وصلنا إلى طريق مسدود في تعافي صناعة النقل الجوي. حيث أدت عودة تفشي فيروس كورونا، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب إعتماد الحكومات على إجراءات الحجر الصحي التقييدية في غياب تطبيق أنظمة فحوصات متوافقة عالميًا إلى إيقاف جهود إعادة فتح الحدود الجوية للسفر.

وكان دو جونياك أضاف، على الرغم من تحسن أداء الأسواق المحلية، إلا أن هذا يرجع في المقام الأول إلى تحسن حركة النقل الجوي المحلية في الصين وروسيا. وتمثل حركة المرور المحلية أكثر قليلاً من ثلث إجمالي حركة المرور الجوية، لذا فهي ليست كافية لتحقيق التعافي العالم للقطاع".