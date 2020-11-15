اليوم.. مصر تستضيف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الـ13

تبدأ بالقاهرة اليوم الأحد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر وينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB، وتنطلق في نحو 183 دولة حول العالم في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يشارك في افتتاح فعاليات الأسبوع عدد كبير من الوزراء، ورؤساء الجامعات والأكاديميين بجانب الباحثين ورواد الأعمال من مصر ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى عقد العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والمسابقات في مختلف المحافظات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB بواشنطن، إن فعاليات الأسبوع تسلط الضوء على أهم الفرص الواعدة لمصر في أن تصبح واجهة لرواد الأعمال في العالم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الراهنة لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نتيجة لأزمة فيروس كورونا التي فرضتها نفسها على الاقتصاد العالمي خاصة قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "عثمان"، تشهد الافتتاحية جلستين عن ريادة الأعمال والاستثمار في الرياضة يشارك فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب متحدثاً عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

وتابع، فيما تعقد الجلسة الثانية بعنوان "كيف نجعل مصر وجهة لرواد الأعمال في العالم" والتي تدور حول دعم وتشجيع الشباب للتوجه نحو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وحثهم على التفكير بروح إيجابية في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى إطلاق العديد من المبادرات وبروتوكولات التعاون الداعمة لرواد الأعمال والمرأة من اصحاب المشاريع متناهية الصغر، من أهمها مبادرات البنك الدولي ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

كما أعلن «عثمان»، عن استضافة محافظة اسوان قمة مصر لريادة الأعمال والتي تعقد خلال الاسبوع للعام السادس بجانب نهائيات مسابقة نواة المجتمعية بمشاركة عدد من الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالاضافة إلي حضور لفيف من رواد الأعمال والخبراء والشباب ورجال الأعمال.

وأشار، أن قمة مصر لريادة الأعمال تقام هذا العام بعنوان: «فجر جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال»، وتبحث مستقبل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة في ظل أوضاع فيروس كورونا والتي فرضت نفسها علي الاقتصاد العالمي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بواشنطن، أن التحول الرقمي الذي اصبح واقع في ظل فيروس كورونا أظهر العديد من الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والعالم، في مجالات عدة من أهمها التسويق والتجارة الالكترونية والتحول الكامل للرقمنة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارة والخدمات.