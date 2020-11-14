صور.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مدينة الحمام شرق مطروح

شهدت مدينة الحمام، 220 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح، اليوم، أمطارا رعيدة غزيرة، في ظل موجة من الطقس السيىء، على حدود محافظتي مطروح والإسكندرية، مع بدء نوة المكنسة.

وانطلقت فرق الطوراىء، بالاشتراك بين مجلس مدينة الحمام وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى الشوارع مع بداية سقوط الأمطار؛ لسحب المياه التي تتجمع في بعض الأحياء والطرق الداخلية والساحلية.

من جانبه، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مركز ومدينة الحمام برئاسة وجيه عبدالرازق، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، في سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار بالمدينة، التي تعرضت لسقوط أمطار شديدة، أدت إلى تراكم المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدخل الرئيسي للمدينة.

ووجه "شعيب" بتكثيف جهود سحب المياه، خاصة على الطريق الدولي "الإسكندرية - مطروح"، ومدخل مدينة الحمام بشارع إسكندرية، مع تيسير حركة المواصلات الداخلية والخارجية، التي تربط الحمام بالمدن المجاورة.