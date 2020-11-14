تصل إلى القاهرة.. الأرصاد: سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم وغدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه منذ الجمعة بدأت أمطار على الفيوم ومطروح، ومن المتوقع بداية السبت والأحد أن تمتد لتشمل الساحل الشمالي كله، الإسكندرية، مطروح، السلوم، بلطيم، العريش، بورسعيد، ودمياط.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "هذه الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة وستمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري بكفر الشيخ، البحيرة، وبلطيم حيث ستكون متوسطة، أما بقية محافظات الوجه البحري فإن الأمطار فيها ستتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة".

وتابعت: "وبالنسبة للقاهرة، فإنها ستتعرض بداية من السبت إلى أمطار خفيفة ومتوسطة وذلك على مدار يومي السبت والأحد.

وأردفت: "بداية من يوم الاثنين ستقل الأمطار وتخف حدتها على أن تكون من خفيفة إلى متوسطة، لكنها مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد، وينصح القيادة بهدوء في المحافظات التي تشهد سقوط الأمطار، وينصح أيضًا متابعة النشرات الجوية لأنها تحدث بشكل يومي، وارتداء الملابس الخريفية وبخاصة في الليل والصباح الباكر، لأن درجات الحرارة بدأت تنخفض".

درجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 25 16

الإسكندرية 23 16

وادي النطرون 23 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 16

السلوم 20 15

سيوة 23 14

بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 17

العريش 26 15

رفح 25 14

راس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 27 21

طابا 24 18

كاترين 22 09

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 28 15

سوهاج 28 15

قنا 29 15

الأقصر 30 15

أسوان 30 15