طقس الأحد.. لطيف نهارا على الوجه البحري وسقوط أمطار ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا على مناطق القاهرة والوجة البحري، لطيف كذلك على السواحل الشمالية نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، طقساً معتدلاً نهارًا على جنوب سيناء، مائلاً للبرودة ليلًا، مع وجود رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع خبراء الأرصاد غدًا طقسًا معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، بارداً ليلًا مع وجود رياح تنشط على شمال الصعيد معتدلة على الجنوب.

وعن الظواهر الجوية، أعلنت الأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجة البحري، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق كالسلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

كما يتأثر شمال البلاد بامتاد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 16

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 23 16

طنطا 23 17

شبين الكوم 23 17

دمنهور 23 16

بلطيم 22 17

مطروح 21 17

السلوم 21 16

سيوة 23 14

بورسعيد 23 19

دمياط 23 18

الزقازيق 23 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 23 16

السويس 24 17

العريش 22 17

رفح 22 16

رأس سدر 24 17

نخل 23 11

نويبع 26 22

طابا 24 20

كاترين 20 09

الطور 26 18

شرم الشيخ 28 22

الغردقة 27 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 24 14

بني سويف 24 14

المنيا 24 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 14

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 28 15

إدفو 28 15

أبوسمبل 27 16

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 30 23

أبورماد 29 22

حلايب 27 24

رأس حدربة 28 23