أوبك: انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال 2020

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهري، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج دول المنظمة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري.

وأضافت المنظمة خلال التقرير الشهري الخاص بها، أن أنتاج الغاز المسال سينخفض بقيمة 0.1 مليون برميل في اليوم خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أنه خلال العام القادم 2021 من المتوقع أن ترتفع قيمة الإنتاج بنسبة 0.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، ليصل متوسط الإنتاج لـ 5.2 مليون برميل في اليوم.

وقالت المنظمة في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حوالي 47 مليون برميل في اليوم، وذلك بحلول منتصف هذا العقد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت أن الطلب على النفط سيبدأ في الانخفاض على المدى الطويل، ليصبح 35 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2045.

وأشارت إلى أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدفع الطلب على النفط، والذي من المتوقع أن يرتفع في هذه المنطقة بمقدار 22.5 مليون برميل في اليوم إلى حوالي 74 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2045.

وقالت "أوبك"، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا، وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام المقبل، ما يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير سابق إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميًا هذا العام، ارتفاعًا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.