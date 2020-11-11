البترول تدرس تخفيض أسعار الغاز للمصانع.. سداد المديونية أولا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على دعم القطاع الصناعي بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات، ما يسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف "الملا" أن الوزارة تعمل علي توفير وتلبية احتياجات القطاع من الغاز الطبيعى، خاصة بعد النجاحات التى تحققت في زيادة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

وأشار، إلى أنه يتم العمل على تفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين، لتذليل أى تحديات تواجههم، مشيرًا إلى أن قطاع البترول لا يتوانى في تقديم أي دعم للأنشطة الصناعية، ومستمر في تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتذليل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إنه يتم تحديد أسعار الغاز للمصانع وفق آلية ومعايير ومعادلات سعرية، يتم مناقشتها من قبل اللجنة المختصة كل 6 أشهر، موضحًا أنه عقب انعقادها سيتم إعلان الأسعار الخاصة ببيع الغاز للمصانع.

وأضاف "سعد الدين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك عدد من المصانع لم تدفع أي مستحقات للدولة من أسعار الغاز منذ 9 أشهر، بالرغم من استمرار عملهم وعدم توقف إنتاجهم مثل مصانع السيراميك، حيث أن الديون تصل لأكثر من 6 مليار جنيه وهو ما يؤثر بشكل كبير على إيرادات الوزارة.

وأشار، إلى أنه يجب أن تبادر المصانع بدفع الرسوم التي عليها نتيجة استهلاك الغاز حتى يتم بعد ذلك مناقشة خفض الأسعار أو إعطاء تسهيلات، ولكن يجب في البداية سداد قيمة ما تم استهلاكه سابقا "المديونية".

ولفت "سعد الدين"، إلى أن الغاز يتم دفع الكثير من الأموال لإنتاجه من الحقول، بجانب نقله وربطه بالشبكات وتوصيله للمصانع والعملاء، لذلك لا يمكن أن تنخفض أسعر الغاز بشكل يكون أقل من تكلفة إنتاجه الحقيقة.

واختتم رئيس جمعية مستثمري الغاز، بأنه سيتم تحديد سعر عادل لجميع الأطراف يراعي الاحتياجات الصناعية بجانب حق وزارة البترول في الأموال التي يتم إنفاقها لإنتاج الغاز، موضحًا أن سعر الغاز ينخفض بشكل كبير عن سعر السولار التي كانت تتعامل به المصانع قبل توصيل الغاز إليها، وهو ما يعد توفيرًا في الأساس للمُصنّعين.