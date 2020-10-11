أوبك: انخفاض الطلب على النفط إلى 35 مليون برميل يوميا في 2045

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حوالي 47 مليون برميل في اليوم، وذلك بحلول منتصف هذا العقد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت أن الطلب على النفط سيبدأ في الانخفاض على المدى الطويل ليصبح 35 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2045.

وأشارت إلى أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدفع الطلب على النفط ، والذي من المتوقع أن يرتفع في هذه المنطقة بمقدار 22.5 مليون برميل في اليوم إلى حوالي 74 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2045.

وقالت "أوبك"، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام المقبل، مما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير سابق إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميًا هذا العام، ارتفاعًا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.

وانهارت أسعار النفط بعد أن عصفت أزمة فيروس كورونا بحركة السفر والنشاط الاقتصادي، في حين خففت بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، ما سمح بتعافي الطلب، ومن ثم فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار.

وقالت "أوبك" في توقعات 2021، "المخاطر مازالت كبيرة.. وخاصة فيما يتعلق بتطور إصابات كوفيد-19 والعلاجات المحتملة، وتشير التقديرات إلى أن تنامي العمل وعقد الاجتماعات عن بعد سيحول دون عودة وقود وسائل المواصلات عودة كاملة إلى مستويات 2019. يعني هذا أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع في العام المقبل".

وتتوقع أوبك زيادة الاستهلاك 6.62 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 370 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي.

وفي مواجهة تراجع الطلب، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات إنتاج غير مسبوقة بلغت 9.7 مليون برميل يوميا بدأت في أول مايو، وقالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلص الإنتاج أيضًا.

وقالت "أوبك" في التقرير إن إنتاجها ارتفع 760 ألف برميل يوميا إلى 24.05 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، إذ جرى تخفيف مقدار الخفض من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا من أول أغسطس.